Árvores caídas, buracos na pista; Salvador tem manhã de caos | A TARDE

A chuva que cai em Salvador nesta quarta-feira, 17, segue causando transtornos na cidade. Alguns pontos de alagamentos são registrados na Av. Paralela, Av. Bonocô, Vale do Canela e no bairro da Ribeira.

Leitor A Tarde

Duas quedas de árvores foram registradas durante a manhã. A primeira delas caiu na Av. Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela, interditando o trânsito no sentido em a Av. Garibaldi. Agentes da Transalvador estão no local ordenando o trânsito. Outra árvore caiu e obstruiu o trânsito na Estrada do Derba, o registro foi feito por um leitor do Portal A TARDE.



Leitor A Tarde





Leitor A Tarde

Tampas de bueiro também foram arrancadas devido a força da água. Por esse motivo, o trânsito ficou congestionado no trecho do Jardim de Alah (Av. Octávio Mangabeira), sentido Pituba, devido buraco na via, e na Av. Oceânica, nas proximidades da Praia da Paciência. No Rio Vermelho, o perigo também foi causado pela saída de uma tampa de bueiro.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) voltou ao nível de alerta instalado na semana passada. Isso porque há risco de deslizamentos de terra e previsão de que os volumes pluviométricos continuem altos.



Nesta quarta, a previsão é de mais chuva ao longo do dia. Nas últimas horas, os bairros onde mais choveu foram São Thomé de Paripe (16,2mm), Brotas (14,2 mm), Pituba (8 mm), Ondina (7,8 mm) e Campinas de Brotas (7 mm).

O acumulado de chuvas neste mês já é quase o dobro da média prevista para abril. Até as 5h30 desta quarta, já choveu 580,4 mm na Pituba (Parque da Cidade), sendo que o previso é 284,9 mm.