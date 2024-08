Assaltantes levam tiros nas mãos após roubar padaria em Pau Miúdo

Assaltantes teriam passado pelo conhecido 'Tribunal do Crime' após praticarem o delito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois assaltantes, que não tiveram suas identidades reveladas, deram entrada em uma unidade de atendimento, nesta terça-feira, 23, com ferimentos nas mãos ocasionados por disparos de arma de fogo. Na manhã do mesmo dia, teriam assaltado uma padaria no bairro do Pau Miúdo, em Salvador.

O crime no estabelecimento comercial aconteceu por volta das 8h30 e foi todo registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, os indivíduos aparecem chegando ao local e furtando celulares de clientes e também dinheiro do caixa.

Informações preliminares apontam que os dois assaltantes teriam passado pelo conhecido 'Tribunal do Crime' após praticarem o delito. Como punição, traficantes teriam atirado nas mãos da dupla.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Militar (PM-BA) para obter maiores esclarescimentos, mas, até o momento, ainda não obteve retorno por parte da corporação.

Assista: