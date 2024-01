"Assustador demais", diz vítima de intolerância religiosa em metrô | A TARDE

A jovem que foi vítima de intolerância religiosa no metrô de Salvador, nesta segunda-feira, 15, se manifestou nesta manhã por meio das redes sociais. Na publicação, ela disse que foi uma situação assustadora e que ainda não conseguiu processar o que aconteceu. Ela fará boletim de ocorrência na tarde desta terça-feira, 16.

"Nunca imaginei que passaria por uma situação como essa de ver uma pessoa espumando de ódio por apenas eu estar usando um fio de conta, por apenas ser de uma religião diferente. Foi assustador demais ver aquele homem se levantar e vir pra cima de mim, foi muito aterrorizante mesmo", publicou.

Leia também

Vítima de intolerância religiosa em Salvador vai processar CCR Metrô

Vítima de intolerância religiosa em metrô de Salvador fará denúncia



Ela afirmou que a sociedade não pode permitir que a intolerância religiosa continue acontecendo e que por isso é necessário enfrentar os responsáveis por esse tipo de crime.

"Estou enfrentando os meus gatilhos emocionais porque eu não fui a única vítima desse rapaz e acredito que ele não vai parar comigo. Ele vai permanecer com essas atitudes criminosas e o racismo religioso precisa ser punido de todas as formas, não podemos deixar passar despercebido, ao presenciar cenas como essa se levantem, falem, batam de frente e não permitam que o medo tome o coração de vocês, a mente de vocês", continuou.

A jovem aproveitou a ocasião para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido após o crime. "São muitas pessoas me mandando mensagens de conforto, muitas pessoas me acolhendo e especialmente os meus amigos, meus familiares.. todos estão me dando o suporte necessário, quero apenas dizer que sou muito grata pelo apoio de todos vocês. Por cima do medo, coragem. Adupé", finalizou.

Veja vídeo