Ataque no Subúrbio Ferroviário deixa dois mortos e um ferido | A TARDE

Dois jovens de 20 e 18 anos foram mortos a tiros na madrugada desta sexta-feira, 15, no bairro do Lobado, Subúrbio Ferroviário de Salvador, durante um ataque de um grupo de homens armados. As vítimas foram identificadas como Marcos Felipe Santos de Oliveira e Gabriel Santos de Oliveira. Uma terceira pessoa também foi atingida e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Geral do Estado.

Leia mais:

>> PM localiza 'QG' de facção e apreende arsenal no Arenoso





Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na Rua Voluntários da Pátria. Policiais militares da 16ª CIPM estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para remover os corpos e realizar a perícia. Não há detalhes sobre o estado de saúde do sobrevivente, nem o número de envolvidos na ação criminosa.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso.