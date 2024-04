Até a morte está cansada da imprudência no trânsito | A TARDE

Mesmo com inúmeras campanhas de conscientização sobre direção defensiva e medidas de prevenção, os números de acidentes no trânsito ainda apresentam dados preocupantes no Brasil, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), entre os anos de 2018 e 2023 foram registrados 997.811 óbitos em 5.246.298 de acidentes, deste total, 7,92% dos motoristas apresentavam suspeita de consumo de álcool. Para alertar sobre esses números, a Dona Morte, personagem interpretada pelo ator e comediante Maurício Ramos, apareceu no programa Isso é Bahia da rádio A TARDE FM e lembrou aos condutores qual a consequência mais extrema para quem desafia o destino ao arriscar a própria vida sobre o asfalto.

“Estou atrasado vou fazer uma roubadinha, 2h30 da manhã, foi a morte que me levou. Imprudência!”, destacou a personagem ao fazer uma análise sobre as causas que levam os condutores ao seu encontro mais cedo. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-BA), o excesso de velocidade lidera o ranking de acidentes, seguido pelo consumo de álcool, que além de detenção por crime de trânsito pode resultar em uma multa de R$2.934,70. “Em condições perfeitas de freio, você desliza 16 metros depois de pisar no pedal” alertou Dona Morte, reforçando em seguida que o consumo de álcool durante a condução veicular também pode resultar em danos físicos à terceiros, “A pessoa que estava no ponto de ônibus e não tem nada a ver, estará conversando comigo” ironizou.

>> Consumo de álcool representa cerca de 30% das infrações na Bahia;

>> Uso do capacete reduz em quase 80% o risco de morte no trânsito.





Apesar do tom humorado, o assunto é sério e requer atenção, pois, além das causas e efeitos mencionados anteriormente, atitudes preventivas como evitar o celular durante a condução veicular e se proteger com capacetes e cinto de segurança têm sido deixadas de lado, provocando danos irreversíveis após os acidentes e resultando em tragédias e encontros com a Dona Morte antes do previsto. Se você não quer que isso aconteça, assista a participação completa da personagem no programa através do link abaixo e não deixe de colocar as orientações em prática.

A Tarde FM