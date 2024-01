Excesso de velocidade é a principal causa de acidentes no Brasil | A TARDE

Em um contexto de mobilidade urbana e segurança viária, a relação entre velocidade e o devido respeito aos sinais de trânsito se torna uma equação fundamental. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), a interação entre esses elementos desempenha um papel crucial na prevenção de acidentes e preservação de vidas. O aumento da velocidade média tem sido associado não apenas à probabilidade, mas também à gravidade dos acidentes, enquanto o desrespeito à sinalização é apontado como um dos principais fatores de risco.

O trânsito seguro é resultado não apenas das leis e da regulamentação, mas também do respeito mútuo entre condutores e pedestres. No estado da Bahia, informações do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-BA) revelam uma preocupação constante com o respeito aos sinais e limites de velocidade. Segundo informações do órgão, cerca de 90% dos acidentes de trânsito são resultado de erros humanos. No Brasil, a velocidade lidera como principal causa de acidentes, seguida pela combinação álcool e direção, e a distração causada pela utilização do celular ao volante, que se tornou a terceira maior causa de ferimentos e fatalidades no tráfego em todo o país.

O excesso de velocidade, muitas vezes associado à pressa ou negligência, é um dos principais fatores de risco em todo o mundo. Ultrapassar os limites estabelecidos não apenas desrespeita a lei, mas coloca em risco a segurança de todos os usuários das estradas, incluindo pedestres e outros motoristas. Além disso, ignorar os sinais de trânsito, como semáforos, placas de parada obrigatória e de preferência, acarreta situações de perigo iminente, aumentando consideravelmente a probabilidade de acidentes graves.

Conforme a OMS, referência global em estatísticas e estratégias para a segurança viária, um aumento na velocidade média veicular está diretamente relacionado tanto à probabilidade de ocorrência de um acidente quanto à gravidade das suas consequências. Cada aumento de 1% na velocidade média acarreta, por exemplo, um aumento de 4% no risco de acidentes fatais e 3% no risco de acidentes graves. O risco de fatalidade para pedestres atingidos frontalmente por carros aumenta consideravelmente, sendo 4,5 vezes maior ao passar de 50 km/h para 65 km/h. Em colisões entre veículos, o risco de morte para ocupantes atinge 85% a uma velocidade de 65 km/h.

"Para enfrentar esse desafio, o DETRAN-BA intensifica esforços na conscientização e fiscalização, com campanhas educativas que visam alertar os motoristas sobre a importância de respeitar as normas estabelecidas, mas também a vida e a segurança de todos. O respeito aos sinais e limites de velocidade não é apenas uma obrigação legal, mas uma atitude que salva vidas e contribui para um trânsito mais harmonioso e seguro em todo o estado da Bahia.", ressalta Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Departamento.

"Fique vivo no trânsito"’ é uma campanha promovida pelo A TARDE, em parceria com o DETRAN-BA e o Governo do Estado. Esta série especial é um convite à conscientização e à mudança de hábitos negativos no trânsito. Acompanhe os veículos do Grupo A TARDE e descubra dicas essenciais, além de informações cruciais que tornarão nossas estradas mais seguras.