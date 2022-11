Atrasos em embarques causam transtornos no terminal de São Joaquim

Usuários do sistema Ferry Boat ficaram indignados após atrasos nos embarques, na manhã desta terça-feira, 8, no terminal de São Joaquim, em Salvador.

O serviço ficou interrompido entre às 7 e 9h da manhã. Três embarcações fizeram a travessia na manhã desta terça-feira. Alguns usuários relataram atrasos de até 2 horas para embarques entre São Joaquim e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, em Vera Cruz,

De acordo com a Internacional Travessias a situação no final da manhã é de "normalidade" nos terminais. Ainda de acordo com a operadora do sistema, houve um "grande fluxo" e a novidade é que entrou em operação um "quarto barco" e a situação deve melhorar até esta tarde.



Usuários relataram atrasos de até 2 horas para embarque | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE