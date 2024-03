Atuação de mulheres em Salvador é tema de palestra no Wish Hotel | A TARDE

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, às 19h, será realizada uma palestra especial sobre a atuação de mulheres intelectuais em Salvador, suas leituras e escritas, nas cidades do Recôncavo e do sertão baiano, no Wish Hotel da Bahia.

A Dra. Márcia Barreiros, professora na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) será responsável por liderar a palestra e, logo após o bate papo, a escritora e palestrante dará autógrafo do seu livro: “Entre a tinta e o papel. Memórias de leituras e escritas femininas na Bahia (1870-1920)”, no Salão Genaro de Carvalho

A ação, organizada pela Historart Consultoria, inaugura uma série de encontros para valorizar estudos e trabalhos de pesquisadores com atuação na Bahia, nas áreas de artes, patrimônio e História. Segundo a Gerente Geral Priscila Lima, a iniciativa vai oferecer um espaço de diálogo, reflexão e divulgação dos estudos na temática que será apresentada.

Livro

A obra “Entre a Tinta e o Papel” reconstitui as vivências sociais, literárias e culturais da sociedade baiana do final do século XIX e princípio do XX, em uma época em que as regras da antiga sociedade senhorial prevalecem em permanências, construindo uma camisa de forças e limites para as mulheres baianas, que tentavam ultrapassar o contexto vivenciado.