Aulas seguem suspensas em escolas municipais no IAPI e Pau Miúdo

A megaoperação da Polícia Civil, iniciada na quarta-feira, fez com que as aulas nas localidades dos bairros de IAPI e Pau Miúdo. Nesta quinta-feira, 10, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) informou que as escolas seguirão sem funcionar.

Ao todo, as atividades foram suspensas em quatro escolas do IAPI e duas de Pau da Miúdo, bairro vizinho. De acordo com a pasta da capital baiana, mais de 620 alunos estão sem aula por conta das suspensões (confira abaixo os colégios afetados).

Veja também: Líder de facção morto em ação planejava expandir área de atuação

Na quarta, a ação realizada na quarta-feira cumpriu 10 mandados de prisão, sendo que dois já estavam no sistema prisional. Entre os presos, estão duas mulheres. Dois suspeitos foram abatidos na operação. O primeiro foi o líder do grupo criminoso, identificado como 'Cris do Murão', enquanto o segundo tinha o prenome de Douglas.

Dezenove mandados de buscas e apreensão também foram executados e resultaram na apreensão de quatro carros (duster, uno e dois celtas) e duas motos, sendo que três possuíam busca judicial e um ocorreu no curso da operação por uso indevido (não havia registro de roubo, furto ou qualquer outra legalidade).

A megaoperação mobilizou mais de 200 policiais e tinha como foco o grupo formado por pessoas suspeitas de homicídios, tráfico de drogas, roubo e extorsão na cidade de Salvador e na RMS.

Confira as unidades de ensino que tiveram aulas suspensas:

IAPI

Escola Municipal Cardeal da Silva

Cmei José da Silva Tavares

Cmei Epifânia Silva

Escola Municipal Marcos Vilaça

Pau Miúdo

Escola Municipal do Pau Miúdo

Cmei José Adeodato de Souza