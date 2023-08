Sobe para dez o número de suspeitos presos em ação contra o tráfico

Subiu para dez o número de suspeitos de integrar facções criminosas presos durante a Operação Murus, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 9, em bairros de Salvador e Região Metropolitana. Além dos 10 mandados de prisões (dois deles no sistema prisional), as equipes da Polícia Civil, com de guarnições da Polícia Militar, cumpriram 19 mandados de busca e apreensão.

De acordo com as informações da corporação, dois suspeitos também morreram em confronto com as equipes. Entre eles estava o líder do grupo, Cristiano Silva dos Santos, o "Cris do Murão", em Salinas das Margaridas, e do comparsa Douglas Aguiar de Santana, também morto em resistência às equipes da polícia.

Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) participam das ações, que também apreenderam dois veículos, duas pistolas, um simulacro, balança de precisão e embalagens para o acondicionamento de entorpecentes.

A operação tem o apoio de guarnições do Comando de Policiamento Especializado (CPE), do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), do Comando de Policiamento Regional da Capital - Baía de Todos os Santos (CPRC/BTS), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), da Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), da Rondesp BTS, do Comando de Operações de Inteligência (COInt) e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), além de equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Ascom-PC/ Tony Silva