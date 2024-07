Av. Dorival Caymmi terá requalificação de R$ 10 milhões; veja detalhes

A Dorival tem grande relevância no corredor de transporte coletivo e possui um forte comércio de serviços em quase a totalidade de sua extensão - Foto: Divulgação/Agecom

Configurada uma das vias mais importantes da capital baiana, a Avenida Dorival Caymmi, passará por uma requalificação urbana. A prefeitura de Salvador investirá mais de R$ 10,9 milhões para atender as melhorias da região.

Conforme o documento que detalha o projeto, que o Portal A TARDE teve acesso, a empresa contratada para realização do serviço, terá um prazo de três meses para a execução das intervenções, a partir da data da assinatura da 1ª Ordem e de acordo com o cronograma físico financeiro. Já a vigência do contrato com a instituição será de oito meses.

A Dorival, que tem grande relevância no corredor de transporte coletivo e possui um forte comércio de serviços em quase a totalidade de sua extensão, estabelece conexão entre a Avenida Paralela e a Orla e funciona como uma via multimodal dispondo de ciclofaixas em toda a sua extensão.

Além disso, permite o acesso às localidades próximas ao bairro de Itapuã e também a importantes equipamentos como o Aeroporto Internacional de Salvador e shoppings center da região.

O Projeto de Requalificação prevê as seguintes mudanças:

.Reordenamento do Sistema Viário: padronização da largura da caixa da via; Implantação de ciclovia/ciclofaixa/ciclorrota; indicação de dispositivos de travessia e circulação de pedestres visando dotar a área de acessibilidade universal e melhoria da mobilidade;

.qualificação dos pontos de parada de ônibus: localização e dimensionamento do número de abrigos, em atendimento à demanda, com a proposta de baias;

.qualificação das calçadas: colocação de rampas, piso tátil alerta e direcional, com melhoria da acessibilidade universal;

.qualificação Visual da Área, Acessos e Espaços Públicos: mobiliário urbano (lixeiras e balizadores).



No ano passado, o prefeito Bruno Reis já havia antecipado que a Avenida Dorival Caymmi seria requalificada. O anúncio foi feito durante a inauguração das praças Alto da Bela Vista, em Nova Brasília de Itapuã, e a Praça Roque Carneiro da Silva, em Piatã.

Na ocasião, o gestor municipal afirmou que a obra “vai melhorar a mobilidade dessa região”.