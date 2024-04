Babalorixá denuncia racismo religioso em igreja católica | A TARDE

Um Babalorixá identificado como Adriano Santos denunciou sofrer racismo religioso na igreja católica dos Mares, em Salvador, no bairro dos Mares. A ocorrência foi registrada na sexta-feira, 22.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que “pessoas vestidas com roupas religiosas de matriz africana foram impedidas de entrar na missa da igreja". O Babalorixá teria entrado na igreja com dois iaôs, que estão em iniciação no candomblé, para que o padre pudesse dar a benção aos jovens, costume em algumas religiões de matriz africana por causa do sincretismo religioso.

No entanto, o padre teria pedido que os religiosos se retirassem da igreja, pois estariam ofendendo sua religião. A Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (Coercid) acompanha o caso.