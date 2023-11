Bairro Empreendedor: mulheres recebem certificação e equipamentos | A TARDE

A segunda etapa do projeto Bairro Empreendedor: Costurando Renda, contemplou 80 alunas com o curso de corte e costura em bairros da capital baiana, na manhã desta terça-feira, 31.

A cerimonia, marcada pela entrega dos certificados, foi promovida pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e beneficiou mulheres negras dos bairros do Curuzu/Liberdade e Paripe, sem limite de idade.

“Um trabalho de valorização das mulheres, mulheres empreendedoras, que têm a oportunidade de movimentar a economia, de descobrir os seus talentos, os seus negócios, e, aqui, o Governo do Estado está favorecendo isso, capacitando, qualificando, treinando. Hoje, entregamos 80 certificados, 80 máquinas de costura, em um universo de um treinamento de 200 mulheres, um investimento de quase R$ 500 mil”, declarou o vice-governador Geraldo Junior, que prestigiou a cerimônia junto ao secretário em exercício da Setre, Juremar de Oliveira, e à secretária de Promoção da Igualdade Racial, Ângela Guimarães.

“O fundo já chegou a 40 mil pessoas atendidas na Bahia, um investimento de R$ 33 milhões. E é justamente o contraponto. O recurso chega até o Estado a partir do descumprimento das leis de trabalho, das ações do Ministério Público do Trabalho [MPT] e do Tribunal Regional do Trabalho [TRT]. E, através desses projetos, a gente consegue fazer com que esse recurso retorne para o trabalhador”, explicou o secretário em exercício.



O projeto é uma ação financiada pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad), e atende mulheres de todas as idades, incluindo da terceira idade.