Bairros de Salvador ficarão sem água nesta segunda-feira | A TARDE

Alguns bairros de Salvador ficarão sem água na segunda-feira, 11, por causa das obras do BRT.

Segundo a Embasa, a Prefeitura Municipal de Salvador solicitou que a empresa fizesse o remanejamento de uma tubulação de água de grande porte. Com isso, o fornecimento precisará ser interrompido em alguns bairros nesta segunda a partir das 7h. O trabalho, que é de alta complexidade, tem previsão de conclusão na madrugada de terça-feira, 12.

De acordo com a Embasa, assim que o serviço solicitado pela Prefeitura for concluído, será possível reiniciar o fornecimento de água para as áreas afetadas.

"Como o retorno da água é sempre gradativo, pois é preciso encher novamente as tubulações e grandes reservatórios de distribuição, alguns locais altos ou mais distantes na rede distribuidora podem ter o abastecimento normalizado em 48 horas após a conclusão do serviço. Por isso, a Embasa recomenda que os moradores reservem água e usem com economia nesse período", diz o comunicado.



Áreas afetadas

Chapada do Rio Vermelho, Lucaia, Vale Das Pedrinhas, Horto Florestal (parte), Avenida Garibaldi.

Cuidados ao armazenar água

Segundo a Embasa, o ideal é que cada imóvel tenha uma caixa d’água compatível com o consumo dos seus moradores. No caso de imóveis com mais de um pavimento, é importante ter reservatório inferior com bomba para elevar a água.

Para quem precisa complementar a reserva de água em recipientes, é fundamental que estejam bem limpos e tampados.