Bandidos incendiaram ônibus em São Marcos após mortes de colegas

O ônibus incendiado na manhã desta quarta-feira, 9, no bairro de São Marcos, em Salvador, foi resposta dos criminosos a morte de dois homens em troca de tiros com a polícia na segunda-feira, 9. Segundo relato dos rodoviários, homens em um carro interceptaram o veículo, roubaram os pertences do motorista e do cobrador, ateando fogo ao coletivo em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, na madrugada de segunda, por volta das 4h15, uma guarnição da 47ª CIPM foi acionada por populares com a informação de que homens armados estariam traficando drogas na região. Os pms foram até o local e uma troca de tiros teria sido iniciada.

Após cessar os disparos, dois suspeitos foram encontrados feridos. Eles foram socorridos pela guarnição para o Hospital Eládio Lassére, mas não resistiram. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições deflagradas, um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas e duas munições picotadas, 99 pinos de cocaína, oito trouxinhas de maconha e R$ 92,00 em espécie.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) lamentou o incêndio. "É mais um ato criminoso que gera prejuízos para os usuários aumentando o tempo de espera nos pontos". Esse é o quinto ônibus incendiado em 2023 na capital baiana.

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais