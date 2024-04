Baralho do Crime: suspeito de integrar o CV é preso em Itapuã | A TARDE

O Rei de Ouros do Baralho do Crime foi preso por uma equipe do Núcleo de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), nesta segunda-feira, 15.

Com atuação no bairro de Pernambués, Celso Gomes Carvalho Filho, mais conhecido como ‘Pito’, é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho (CV) e foi localizado em Itapuã. Apontado como alvo prioritário da Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA) por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O homem estava com três mandados de prisão em aberto, expedidos pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organizações Criminosas de Salvador.

Com os cumprimentos das ordens judiciais, ‘Pito’ vai passar por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e ficará à disposição da Justiça. “Ele é o quarto integrante do Baralho do Crime alcançado pelo DEIC este ano. As investigações seguem objetivando a localização de outras lideranças criminosas e alvos prioritários”, destacou o diretor do Departamento, delegado Thomas Galdino.