Barra, Graça e outras regiões de Salvador ficam sem água nesta segunda | A TARDE

O serviço de abastecimento de água foi interrompido nos bairros da Barra, Graça e em parte da Av. Princesa Leopoldina e Morro Ipiranga, em Salvador. De acordo com a Embasa, a interrupção do serviço é necessária devido ao reparo emergencial que será realizado na rede distribuidora na Av. Centenário.

Durante a manhã desta segunda-feira, 22, uma cratera se abriu nas proximidades do ponto de ônibus na Barra, em Salvador, atingindo quatro pessoas. A situação ocorreu repentinamente, quando o solo cedeu logo abaixo de um carrinho de lanches. Uma falha na tubulação que passa abaixo da calçada provocou a cratera.

Ainda de acordo com a Embasa, as pessoas atingidas serão assistidas. A empresa não informou de que forma ajudará as vítimas do acidente.