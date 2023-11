Basquete marca primeiro dia da Virada Esportiva na Cidade Baixa | A TARDE

O primeiro dia da Virada Esportiva 2023 foi marcado por desafios de basquete. Os jogos aconteceram na quadra do Largo do Papagaio, na Cidade Baixa. Os jogos 3 x 3 foram marcados com a presença de diversos jovens.

Mainá Reis, de 13 anos, aproveitou para disputar alguns jogos com os colegas e já se planeja para comparecer amanhã. “Eu comecei a jogar em fevereiro, por um convite das minhas amigas, e fui gostando cada vez mais. Hoje posso dizer que me apaixonei pelo basquete de verdade, quero evoluir daqui para a frente. Estou achando o evento muito legal, principalmente por ser perto de onde eu moro e por poder participar com os meus colegas de projeto”, contou.

Vice-presidente da Federação Baiana de Basquete, José Lopes de Araújo conta que o projeto é uma oportunidade de ampliação e de fomento ao basquete em Salvador. “A gente quis trazer o projeto para a Cidade Baixa, justamente para ampliar os espaços para a prática de basquete na cidade. Não é muito comum que as quadras tenham tabela de basquete, e aqui na Cidade Baixa, em especial, há o Projeto CBX, que desenvolve a prática de basquete para adolescentes e jovens com idade entre 13 e 18 anos. Além daqui, a quadra de Itapuã também foi adaptada, pois percebemos que está havendo uma demanda muito grande por basquete lá no bairro”, disse.



Lopes acrescentou, ainda, que é preciso fomentar o basquete em lugares que têm essa necessidade. “Hoje, com o Virada, nós temos o equipamento e a comunidade vai tomar conta. O Projeto CBX atende hoje quase 100 pessoas, todo ano está crescendo e a Federação tem que olhar esses projetos. São bairros carentes e que precisam desse fomento ao esporte. Hoje nós temos, em média, 600 pessoas envolvidas no campeonato de basquete e cerca de 3 mil participantes diretos na Bahia”, afirmou.

A Virada Esportiva segue com uma programação diversificada até domingo (22). Há competições de Xadrez, Natação, Basquete 3x3 e 1x1, Futebol, Slackline, Escalada, Tênis, Patins, Levantamento de Peso, Skate, Futevôlei, Baleado e Muay Thai / MMA. Entre as paralímpicas, estão Futebol Adaptado, Taekwondo Adaptado, Bocha, Paratletismo, Judô Adaptado, Orientação e Mobilidade, Tico com Arco, Parabadminton, Bocha, Futebol de 5, Expressão Corporal e Rítmica e Capoeira Adaptada. A expectativa é que até 2 mil atletas e paratletas participem dos três dias do evento