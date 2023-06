Bebê que ingeriu haxixe é regulado para tratamento em hospital

O bebê de 1 ano e 3 meses, que foi hospitalizado após ingerir haxixe, droga derivada da maconha, foi transferido para o Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em Salvador, após passar pela regulação no sábado, 10. A madrasta da criança, que estava com a criança no momento da ingestão da droga, está presa.

O caso ocorreu na noite de sexta-feira, 9, e a jovem, de 21 anos, foi autuada em flagrante pela Polícia Civil. Ela foi enquadrada por tentativa de homicídio.

Em depoimento à polícia, ela disse que a criança ingeriu a droga por acidente. O estado de saúde do bebê não foi divulgado, mas ele precisou ser intubado.

De acordo a Polícia Militar, a criança tinha sinais de intoxicação quando foi socorrido para a unidade de saúde pela própria madrasta e o pai.