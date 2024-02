Blogueiro é liberado após acusação de tráfico de drogas | A TARDE

O blogueiro Deivid Jesus Souza, preso na última terça-feira, 23, por policiais militares, sob a acusação de tráfico de drogas, foi liberado pela Polícia Civil. Nas redes sociais, Deivid fez um comunicado aos seus seguidores explicando que não possui envolvimento com nenhuma das acusações.

"Quero deixar claro que não tenho nenhum envolvimento com as suspeitas levantadas pela mídia. Fui liberado pela polícia no mesmo dia em que fui detido erroneamente. Quem me conhece, sabe que não faço parte desse tipo de conduta.Por trás das câmeras, sou um cidadão comum, assim como todos vocês. Tenho uma mãe, uma família, sou pai de família. O que aconteceu foi um infeliz azar, mas estou aqui para reafirmar minha integridade e mostrar que as acusações são infundadas", disse o blogueiro.

Na manhã desta quinta-feira, 25, o advogado Henrique Dias conversou com a equipe do Portal A TARDE, e confirmou que Deivid teve sua liberação confirmada ainda na delegacia.

"Ele foi acusado como traficante também, contudo, na própria delegacia foi constado que ele não tinha nenhum envolvimento com as supostas alegações e desta forma, ele foi liberado no mesmo dia", disse.

Audiência de Custódia

A situação não foi a mesma para o blogueiro Gustavo Gonçalves Costa. Preso em flagrante juntamente com Deivid, ele vai passar por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, 25, e poderá ter a prisão em flagrante convertida em temporária ou preventiva.