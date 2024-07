BRT passa operar de forma integral neste sábado

Atualmente o modal conta com quatro linhas - B1, B2, B3 e B4 - Foto: Lucas Moura / Secom PMS

A inha B4 do BRT terá o horário de funcionamento ampliado, a partir deste sábado, 13. A operação estava sendo realizada de forma assistida desde a entrega, em abril deste ano e passará a circular diariamente das 5h às 23h10. A B4 atende o trecho 2 do BRT, entre as estações da Lapa e Pituba. Todas as estações do trecho já estão em funcionamento.

Com isso, toda a primeira etapa do BRT estará operando de forma integral. Atualmente o modal conta com quatro linhas - B1, B2, B3 e B4 - e a previsão é ampliar para seis até o final deste ano.

Ao todo, o modal conta com 14 estações, além do trecho compartilhado na região do Caminho das Árvores e Pituba. O BRT conta com 13km de vias exclusivas, beneficiando 18 bairros no percurso. Em média, 1,2 milhões de usuários são transportados mensalmente pelo modal.