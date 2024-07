CMS aprova alteração de financiadoras de empréstimos municipais

Vereadores ainda apreciam outros projetos nesta quarta - Foto: Antonio Queirós | CMS

Prestes a iniciar o recesso junino, a Câmara Municipal de Salvador aprovou nesta quarta-feira, 19, os pedidos de alterações dos financiadores de crédito para serem aplicados em obras de infraestrutura e na compra de 94 novos ônibus elétricos, no modelo do BRT.

Os projetos encaminhados à Casa Legislativa na tarde de terça, 18, em caráter de urgência, receberam o aval dos 32 vereadores aliados do prefeito Bruno Reis e os votos contrários dos parlamentares da oposição.

A proposta de nº 132, por sua vez, versa sobre a alteração da financiadora da operação de crédito que passa a ser atendido pela Corporação Andina de Fomento (CAF), e tem como objetivo custear as despesas para a “execução de obras e ações nas áreas de infraestrutura e equipamentos urbanos, mobilidade, além dos projetos e programas de formação e qualificação profissional para geração de trabalho e renda”.

Já o projeto de lei nº 133, trata sobre a mudança da financiadora para aquisição dos 94 novos ônibus elétricos, no modelo BRT, que passa a ser de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, no valor de R$350,494 milhões. Inicialmente, o projeto seria financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de 150 milhões.

Na tarde desta quarta, os vereadores ainda vão apreciar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e o pedido para criação de um novo circuito do Carnaval.

*Atualização para mudar nome da financiadora.