Bruno nega que violência atrapalhará Festival: "tensão será superada"

Após o anúncio da programação do Festival Virada Salvador, feito no hotel Wish Bahia, na manhã desta quinta-feira, 21, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou a imprensa que os episódios de violência na cidade não deveriam diminuir o entusiasmo e a sensação de segurança das pessoas que queiram curtir o evento.

"Espero que daqui para lá, esse clima de tensão que a cidade vive seja superado. Que as forças de segurança possam restabelecer a ordem", afirmou Bruno Reis. O Festival Virada Salvador acontecerá de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

Embora uma operação na semana passada tenha vitimado um policial federal, o otimismo também está presente no governo estadual. Bruno Reis disse enxergar, ainda, que o anúncio de eventos culturais servem para contrapor o momento de tensão atual e deu como exemplo o Festival da Primavera, que contou com show de Pitty no Rio Vermelho no último domingo, 17.

"Em clima de paz, não teve nenhuma ocorrência. Isso mostra que a cidade, apesar dos problemas na área de segurança que existem, também tem a capacidade de realizar grandes eventos e garantir a segurança para quem vai participar, seja nós soteropolitanos, seja visitantes que vem do interior como também pessoas que vem de todo o Brasil e do mundo", concluiu.