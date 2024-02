Bruno Reis aproveita 'corridinha' e vistoria estrutura para ambulantes | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), aproveitou a 'corridinha' deste domingo, 28, para fiscalizar como anda as obras de extensão do calçadão, onde ficaram os ambulantes que trabalharam no Carnaval de Salvador, na região da Barra.

O chefe do executivo soteropolitano usou as redes sociais para registrar e garantir a segurança da estrutura. "Domingão tem corridinha e também vistoria nas obras para o maior Carnaval do mundo. Esse ano, criamos uma extensão do calçadão, entre o Farol e o Barravento, onde os ambulantes poderão trabalhar com mais segurança e conforto", diz o texto postado junto ao vídeo.



A estrutura é uma obra da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) que está montando um espaço dedicado exclusivamente aos ambulantes que vão atuar na Barra (Circuito Dodô) no Carnaval de Salvador. A expectativa é de que a obra gere mais espaço para o folião e maior segurança para esses comerciantes.