Bruno Reis entrega investimento de R$ 5 mi em obras no Campo Grande | A TARDE

Foi entregue pela Prefeitura de Salvador na manhã desta terça-feira, 23, a requalificação do largo do Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) falou sobre o investimento do projeto de requalificação do Centro como um todo, que nesta etapa do Campo Grande abrange área de 17,7 mil metros quadrados e investimento de R$ 5,4 milhões, mas que havia começado com a recuperação da parte da Avenida Sete na Vitória.

“A Prefeitura de Salvador investiu quase R$ 8 milhões, desde o pavimento de asfalto, com intervenção nas drenagens, passando por meio fio em granito, com pedra portuguesa e determinados locais em mármore. Desviamos o trânsito para que os pedestres pudessem utilizar melhor o local, que terá pavimento em concreto para que o ônibus pudesse transitar, investimos em novo paisagismo e nova iluminação”, afirmou Bruno Reis.

Chefe da pasta encarregada pelo projeto, o secretário de Manutenção da Cidade de Salvador (Seman), Lázaro Jezler, disse que a missão está cumprida. “São mais de 8.500 metros quadrados de peças portuguesas que foram recuperadas, além de 4300 meios-fios de granito que também foram colocados”, conta.

Lázaro Jezler atribui o êxito das obras também a outras secretarias. “Eu tenho que falar de Giovanna Victer [chefe da Sefaz], da diretora de iluminação e da Saltur [Empresa Salvador Turismo]. Ninguém faz nada sozinho. Aqui é o resultado de uma grande equipe”, concluiu o chefe da Seman.