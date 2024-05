Sosthenes compara chuvas em Salvador e Dubai: “175 mm x 120 mm” | A TARDE

Durante entrega da requalificação do largo do Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), na manhã desta terça-feira, 23, o diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, defendeu sua gestão e fez uma comparação entre a capital baiana e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



“Foram 120 milímetros de chuva em Dubai em apenas 24 horas. Nós tivemos em Salvador, no mesmo período, 175 milímetros em 24 horas. A diferença é que Dubai é uma cidade rica e planejada, Salvador é uma cidade com uma topografia extremamente complexa e desafiadora, além de ser pobre”, comentou Sosthenes Macêdo em coletiva de imprensa.

O resultado do trabalho da Codesal, segundo o diretor geral, é que situações graves têm sido evitadas. “Nós não temos mais episódios de tragédia na cidade, mas também não estamos imunes”, alega.

Abril de 2024 já é o mês mais chuvoso dos últimos anos em Salvador. As previsões indicam que a tendência de chuvas, intensas ou moderadas, deve persistir ao longo desta semana.

Nesta terça-feira, 23, as temperaturas devem oscilar entre 24°C e 30°C, o que está dentro da média para esta época do ano na região. A previsão do dia também tem alertas emitidos sobre o solo encharcado e as possíveis consequências, como quedas de árvores.