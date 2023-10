Bruno Reis revela expectativa da prefeitura para o verão 2023/2024

O prefeito Bruno Reis (UB) revelou nesta quinta-feira, 21, a expectativa da prefeitura para o verão 2023/2024 na capital baiana. Segundo ele, a programação será iniciada já no mês de novembro.

"Eu não tenho dúvida...Esse ano já está anunciado a chegada de mais cruzeiros. Nós vamos ter o melhor verão de toda a história. A gente vai ter uma programação intensa no mês de novembro. O mês de novembro está bombando. É quase um outro dezembro, um outro janeiro. Eu vou deixar para anunciar depois, mas se preparem para o Natal que nós vamos fazer. Gramado, Natal e outras cidades se preparem que Salvador está chegando", afirmou o prefeito.

Em fala durante o anúncio da programação para o Festival Virada Salvador, Bruno também comentou sobre a chegada do Carnaval.

"Então, vamos fazer um grande Natal. Vem o mês de janeiro, como um todo, com as festas populares tradicionais que vocês conhecem. E aí, fortalecidos pelos ensaios de verão, com grandes eventos que o privado está fazendo e que a prefeitura estimula. Vem o Carnaval. Também para o Carnaval vamos trazer novidades, mas no momento certo nós vamos apresentar", completou.