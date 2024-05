Burnout: palestra gratuita debate como lidar com múltiplas tarefas | A TARDE

Acontece nesta quinta-feira, 02, às 15h, no Centro Universitário Estácio, a palestra com o tema "Cuidado com o Burnout: como podemos lidar com tantas tarefas?". O evento contará com a participação do educador físico Heider Miranda.

O Burnout, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional, é um problema cada vez mais comum nos ambientes de trabalho, caracterizado pela exaustão física e mental, além da diminuição do desempenho profissional. Diante desse cenário desafiador, a palestra busca oferecer estratégias e reflexões para lidar com a sobrecarga de tarefas e promover o bem-estar no ambiente de trabalho.

Ex-aluno da Estácio Bahia, o educador físico Heider Miranda trará sua expertise para o debate, compartilhando insights valiosos sobre a importância da atividade física e do autocuidado para prevenir o Burnout e promover uma vida profissional mais equilibrada e saudável.

O evento é uma iniciativa da Estácio, que tem como foco o cuidado com a saúde mental dos colaboradores. Os interessados em participar da palestra podem comparecer diretamente no Espaço BEM-ESTAR G1. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público em geral.



Coordenadora do curso de Psicologia da Estácio Bahia, Patrícia Araújo destaca a importância do projeto Bem-Estar, realizado periodicamente em parceria com o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (NAAP) e o Departamento de Gestão de Pessoas (URH). “A palestra de Heider Miranda é uma das atividades programadas pelo projeto para este semestre, contando também com a colaboração de estagiários que desenvolvem ações voltadas para a saúde mental dos colaboradores”, destaca Araújo.