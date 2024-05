Cachorro é resgatado depois de ficar 2 dias em buraco de 3 metros | A TARDE

Depois de tomar chuva e muito sol, um cachorro que caiu dentro de um buraco de metros de profundidade foi resgatado pelo 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3ºBBM), na segunda-feira (22), em Castelo Branco, bairro de Salvador.

Segundo moradores locais, o doguinho ficou dois dias dentro da 'sapata' de construção civil, sem poder ser resgatado nas tentativas dos populares. Apesar do perrengue, o totó saiu ileso da situação traumática.

"Amarramos com cordas e conseguimos içar o animal de forma segura. Com a água da viatura conseguimos retirar o excesso de terra e lama que estava no cachorro que, em nenhum momento se mostrou agressivo, pelo contrário. Após o resgate, o animal foi adotado pela solicitante e seus familiares e ele ficou muito à vontade com os cuidados da família", explicou o soldado BM Rafael Vinicius de Jesus.

VEJA TAMBÉM:

>>>"Sofreu", diz tutor de cachorro que morreu em transporte aéreo

Caso encontre algum animal fora do seu habitat natural, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta os cidadãos a não tentar o resgate, pois o animal pode ser agressivo e, sem as técnicas e equipamentos adequados, a situação pode sair do controle e causar algum incidente. Com treinamento e materiais adequados, os bombeiros podem ser acionados através da central 193.

Reprodução