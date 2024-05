"Sofreu", diz tutor de cachorro que morreu em transporte aéreo | A TARDE

O tutor do cachorro que morreu no transporte aéreo da Gol, João Fantazzini, disse que parte mais triste é saber que o seu animal sofreu. O cão de estimação morreu na segunda-feira, 22, durante transporte aéreo da Gollog, empresa da companhia Gol, que o enviou para o destino errado.

Joca, um golden retriever de cinco anos de idade, saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e deveria ter ido para Sinop, Mato Grosso, no mesmo voo que seu tutor. No entanto, a empresa cometeu um erro e enviou o cachorro para Fortaleza, no Ceará. Após chegar na capital cearense, o animal foi mandado de volta para Guarulhos e, quando o tutor chegou para encontrá-lo, ele já estava morto.

“Eu sempre vi as mensagens das pessoas sobre os cachorros morrerem nesta situação, mas eu nunca esperava isso, acho que o que mais me dói é saber que ele sofreu lá dentro, porque não é justo ele ter morrido desse jeito. Não tem ninguém que aguente uma pista aérea com 36 graus de sol, ele fechado na caixa, eles não tiraram ele da caixa, ele voltou todo molhado”, contou à reportagem da TV Globo.