Cadelinha resgatada no carnaval espera 7 filhotes; saiba como adotar | A TARDE

A cadela que foi resgatada no circuito do carnaval de Salvador está prenha e esperando 7 filhotes saudáveis. A revelação foi feita para a reportagem do Portal A Tarde pelo tutor. De acordo com Leôncio Neto, "Perna Bamba" - como a cadelinha ficou conhecida - está recebendo todos os cuidados. "Ela está bem e os filhotes também. Está tomando os remédios, realizando os exames e bastante feliz".



Leôncio encontrou a cadelinha no último dia do Carnaval no circuito Barra-Ondina. Assustada com o barulho dos trios e a movimentação dos foliões, a vira-lata estava escondida debaixo de caixas de isopor dos vendedores ambulantes. Após o resgate, Leôncio levou "Perna Bamba" para casa, deu abrigo, carinho e alimento.



"Logo quando ela chegou, começou a engordar. Pensei que era por causa da ração. Quando levei para tomar a segunda dose da vacina, pedi a médica (veterinária) para dar uma analisada. Quando ela apalpou, percebeu que realmente ela poderia está grávida", explica Leôncio.



"Perna Bamba" foi levada para a sala de ultrassom que confirmou a gestação. "O exame identificou que ela estava com 53 dias. Geralmente as cadelas parem com 60 dias, ou seja, se a gente não tivesse identificado ela iria parir e a gente nem iria saber".



Os filhotes podem chegar a qualquer momento e Leôncio espera que o mesmo ato de amor que ele teve com "Perna Bamba" possa ser espalhado para os filhotes. "Como eu disse, eles estão todos bem. Agora é esperar a adoção dos filhotes, porque, infelizmente eu não vou poder criar todos".



Quem tiver interesse na adoção deve manter contato com Leôncio Neto, por meio da página dele no Instagram (@leoncio.neto) ou na página de "Perna Bamba" (@perna_bambaa). "Para adotar tem todo um processo de cuidado, mas vamos espalhar essa corrente de amor".