Empresário adota cão que ele resgatou no Carnaval: "Perna Bamba" | A TARDE

Quando o empresário Leôncio Neto saiu de casa para curtir a terça-feira de Carnaval não imaginava que iria voltar com um companheiro. O encontro com o novo amigo foi de forma inesperada, um verdadeiro resgate. "Eu estava no circuito Barra-Ondina. Já era duas da manhã e eu estava indo embora, foi quando me deparei com o doguinho assustado, acuado, com muito medo, no meio da multidão".

A princípio o cãozinho se mostrou desconfiado. Para transmitir confiança, Leôncio comprou água e ofereceu. "Ele estava com muita sede e aceitou prontamente. Aos poucos fui me aproximando, pegando no pescoço e quando percebi que ele estava mais calmo, não tive coragem de deixar lá sozinho, naquela situação", explica.

Sem pensar muito, ele tomou a decisão de resgatar o novo amigo. "O problema é que eu estava sem carro. Tinha saído com aplicativo. Tive que negociar com um taxista, muito gentil por sinal, que aceitou nos levar pra casa".

A adoção começou como na maioria dos casos. A princípio o novo morador, ainda sem nome, não estava muito confortável no novo lar, mas após algumas horas e bastante carinho, ele já está se sentindo em casa. "É muito lindo. Ele é bastante inteligente. Diferente da noite que nos conhecemos, ele é bem tranquilo e dócil", explica Leôncio.

E o batismo? Leôncio não perdeu a oportunidade e batizou o amigo com o nome de um dos hits do Carnaval: "Perna Bamba". A música de Leo Santana e Tony Salles foi uma das mais executadas na folia em 2024, ao lado de Macetando, de Ivete Sangalo. "Encontrei ele no Carnaval e não tinha como não homenagear com o tema do nosso encontro", brinca o empresário que agora cuida de "Perna Bamba" com todo carinho.

Confira o encontro de Leôncio com "Perna Bamba":





Cuidados com o barulho



Médica veterinária, Diana Maria Castro | Foto: Arquivo Pessoal

Consultada pelo Portal A TARDE, a médica veterinária, Diana Maria Castro, explica que o comportamento de "Perna Bamba" no circuito do Carnaval é o mesmo apresentado pela maioria dos animais que sentem sensibilidade em ambientes e locais com muito barulho.



"É muito comum, inclusive, nesses tempos, cães ficarem tão assustados, que fogem de casa para escapar do barulho. Acabam se machucando, tentando entrar em esconderijo para que se sintam mais seguros. Eu já recebi muitos cães com crise de ansiedade ou que se machucaram por causa de trovões e fogos de artifício. Barulho de carnaval, já ouvi relatos também".

Para os animais domésticos, a veterinária dá dicas de como treiná-los para enfrentar situações inevitáveis com poluição sonora. "Uma coisa muito importante para cães que estão desenvolvendo esse medo é você criar uma forma de eles se sentirem seguros. Em épocas de chuva, sempre que você observar que já está vindo tempestades, é você criar um ambiente para ele que se sinta confortável."

A forma como a pessoa se aproxima do animal assustado também ajuda no processo de construção da relação de confiança. Foi o que Leôncio fez com Perna Bamba ao oferecer água. "Você dá petisco, ficar ao lado dele, alisar bastante ele. Importante não segurar, porque aí ele se sente preso sem possibilidades de reação, mas fazer carinho, conversar", explica Diana.