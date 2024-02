Caminhão arrasta fiação e provoca transtornos no Garcia | A TARDE

Um caminhão de grande porte arrastou a fiação de telefonia e internet na Rua Pacífico Pereira, no bairro do Garcia, na madrugada desta segunda-feira, 12. Em nota, a Neoenergia Coelba afirmou que não há interrupção no fornecimento de energia no local.

A Neoenergia Coelba esclarece que não há interrupção no fornecimento de energia na Rua Pacífico Pereira, no bairro Garcia. Na madrugada desta segunda-feira, 12, um caminhão de grande porte arrastou a fiação de telefonia e internet, causando danos a um ramal de ligação de um residencial local. Após o registro da ocorrência, equipes técnicas da Neoenergia Coelba foram prontamente direcionadas, realizando os procedimentos de segurança necessários para garantir a integridade da população. Os técnicos da distribuidora seguem atuando para retomar a ligação da unidade. A Neoenergia Coelba permanece à disposição.