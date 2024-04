Caminho de coleta de lixo que invadiu casa é retirado do imóvel | A TARDE

O caminhão de coleta de lixo que perdeu o controle e bateu em duas casas no bairro de São Caetano foi retirado da residência no final da tarde desta quinta-feira, 18. O acidente, que aconteceu por volta das 11h,

Para retirar o caminhão do local, os bombeiros precisaram resgatar a mulher e as duas crianças, que têm dois meses e três anos, pela janela de uma das casas atingidas. Isso porque havia risco do acidente ter abalado a estrutura do imóvel, que tem dois pavimentos.

Os bombeiros iniciaram o resgate da família com a retirada da grade janela. Em seguida, as crianças foram colocadas em bebês confortos, que foram içados com ajuda de uma corda para fora da casa. A mulher foi a última a deixar o local, também com equipamento de segurança.

O Corpo de Bombeiros encostou uma escada na caçamba do caminhão e fez o resgate das três pessoas. Em seguida, os trabalhos para retirar o caminhão foram iniciados.

Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) lamentou o acidente e informou que uma equipe de manutenção e segurança da prestadora de serviço já está em contato com a família e oferecendo todo o auxílio necessário.

A Limpurb informou ainda que a causa do acidente será investigada e prestará apoio para os moradores afetados pela batida.