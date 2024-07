Camisinhas serão entregues no São Pedro do Parque de Exposições

- Foto: Divulgação

A festa no Parque de Exposições, em Salvador, continua. Desta vez, em celebração a São Pedro e à Independência do Brasil na Bahia, celebrada no dia 2 de Julho. Os shows acontecem desde sexta-feira, 28 e vão até a próxima terça, 2.

A ação ‘Camisinha Tá na Mão’, promovida pela Secretaria da Saúde (Sesab), em parceria com a Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), retoma a distribuição de preservativos, neste sábado, 29, e segue até o último dia de festa.

Promotores farão a entrega das camisinhas femininas e masculinas e distribuição de panfletos com informações sobre prevenção e orientação no local.

Essa ação conscientiza a população sobre a importância da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis e a prática do sexo seguro durante as festas.