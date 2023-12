Campeão de 1988, João Marcelo paga promessa pela permanência do Bahia | A TARDE

Nesta sexta-feira, 8 de dezembro, moradores de Salvador e turistas estão concentrados no bairro do Comércio para celebrar o dia da Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Um dos fiéis que compareceu a basílica da santa foi o campeão brasileiro pelo Bahia em 1988, o João Marcelo.

Devoto do Senhor do Bonfim, o zagueiro, que fez parte do grupo que garantiu o segundo título nacional ao tricolor baiano, fez questão de entrar na igreja e cumprir a promessa que fez, caso o Bahia conseguisse permanecer na Série A do campeonato brasileiro.

"Eu falei que se o Bahia não caísse, eu iria andar do Campo Grande até o Bonfim. Não é motivo de festa porque o Bahia não caiu, mas estou aliviado. E acho justo pagar essa promessa, ir até o Senhor do Bonfim, que sempre nos ajudou, sempre ajudou o Bahia e aproveitei para entrar na igreja de Nossa Senhora da Conceição e orar pela paz no mundo, um mundo melhor, mais igual. Que as pessoas se amem mais e odeiem pouco".





Além de João Marcelo, outro torcedor tricolor esteve na igreja pagando a promessa feita após a permanência do Bahia na elite do futebol brasileiro. Exibindo a bandeira do clube, ele se ajoelhou na escadaria e agradeceu pela goleada que o Esquadrão aplicou no Atlético-MG: 4 X 1.







Outros torcedores do Bahia também fizeram promessas e cumpriram após o triunfo que garantiu a Bahia na Série A em 2024.