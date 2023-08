Carrefour termina implantação do uso de bodycams nas lojas de Salvador

O Grupo Carrefour Brasil anunciou, nesta segunda-feira, 17, a finalização da implementação de bodycams (câmeras corporais) nos agentes de segurança, em suas lojas de Salvador. No total são 30 lojas na cidade, com cerca de 200 bodycams.

De acordo com a empresa, em setembro, se dará o término da implantação no estado da Bahia, com 357 bodycams. Considerando todo o país, o investimento deve chegar a 16 milhões de reais. Os equipamentos são usados pelos agentes de prevenção, que atuam dentro das lojas, e pelos agentes de segurança terceirizados.

O uso das câmeras corporais já era obrigatório, desde 2021, para fiscais de prevenção que trabalham no interior das lojas e são empregados da empresa. Agora, ficará valendo também para os seguranças da parte externa.

Além do Big Bompreço, também fazem parte do Grupo Carrefour Brasil as bandeiras Sam’s Clube e BIG.

Em 2021, o Grupo Carrefour Brasil já havia anunciado, a implementação das bodycams nas lojas de bandeira Carrefour, para agentes de prevenção que trabalham no interior das lojas e são funcionários da empresa.

Agora o uso está sendo agora expandido para as demais bandeiras do Grupo em todo o território nacional, tanto para os agentes de prevenção, quanto para os seguranças terceirizados (os quais não podem ser internalizados, em cumprimento à legislação federal vigente). A previsão é que a expansão sejá finalizada até o final de 2023.