Carro bate em veículo de autoescola e cai em córrego | A TARDE

Um carro caiu em um córrego na Avenida Magalhães Neto, após bater em um veículo de autoescola, nesta quarta-feira, 24.

Segundo informações, o carro da autoescola estava com um aluno no banco do motorista e o instrutor no momento do acidente. O outro veículo estava ocupado apenas pelo motorista.

Identificado como Reginaldo Suzart, o dono do Fox preto seguia sentido Avenida Paralela quando perdeu o controle. A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) foi acionada e utilizou um guincho para retirar o veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e socorreu as vítimas.O motorista foi levado ao hospital Teresa de Lisieux e ninguém ficou gravemente ferido.

O acidente provocou lentidão no trânsito.