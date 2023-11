Carro de dentista morto em prédio de luxo é encontrado na Vasco | A TARDE

O carro do dentista encontrado morto em seu apartamento, neste sábado, 25, foi localizado na Avenida Vasco da Gama, segundo informação confirmada pela Polícia Civil neste domingo, 26.



Desaparecido há dois dias, Lucas Maia, de 35 anos, estava amarrado, já sem vida, no banheiro de seu apartamento, no condomínio de luxo Celebration Garibaldi. Foi constatado que o imóvel estava bagunçado e com móveis quebrados. Objetos foram roubados e o carro não foi encontrado na garagem.

A Polícia Civil vai periciar o veículo e já solicitou imagens de câmeras de segurança do condomínio.