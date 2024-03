Carro do Google Maps flagra homens armados em Valéria | A TARDE

O veículo da plataforma 'Google Maps Street View' registrou o momento em que um grupo de homens ocupava a rua da 3ª Travessa Bahia, no bairro de Valéria, em Salvador. Um deles estava com uma arma de fogo na mão.

No registro, é possível que ver que os indivíduos ocupam a calçada e ao perceber a presença do veículos, um deles tenta abordar o motorista. Não houve registro de violência, mas é possível perceber que eles apontam para o veículo e fazem sinal de ameaça.

A imagem chama atenção após o bairro de Valéria ter sido ocupado por forças de segurança nos últimos dias. Durante operação para ocupação das localidades dominadas pelo tráfico de drogas, uma das lideranças na facção Katiara, Pablo Ricardo de Assis Gomes Oliveira, conhecido como “Pablo Escobar”, terminou sendo morto. Na ação a polícia apreendeu armas e drogas.

Outro caso

No ano passado, o soldado da Polícia Militar, Diego Santana Correa Oliveira, revelou, em participação no PodCast Fala Glauber, que um veículo da plataforma já foi abordado no Nordeste de Amaralina, bairro de Salvador.

"Coloca lá no Google o Google Maps Nordeste de Amaralina, que você vai ver os caras abordar o carro do Google. O carro do Google foi entrar pra fazer o Street View. Ou coloca aí, homens armados, o Google Maps Nordeste de Amaralina. Coloca as palavras-chave aí que você vai achar. Não é surpresa pra ninguém.", disse ele.

O caso foi registrado em 2019, na Rua Emídio Pio. Na época, o veículo foi abordado por quatro pessoas, sendo que dois deles estavam armados.