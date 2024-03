Líder do tráfico em Valéria, "Pablo Escobar" é morto durante operação | A TARDE

Apontado como líder do tráfico de drogas na região da Valéria, em Salvador, Pablo Ricardo de Assis Gomes Oliveira, conhecido como “Pablo Escobar”, foi morto durante confronto com policiais que participam da Operação “Responsio”, na manhã desta segunda-feira, 4.

Com dois mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, Escobar estava escondido na mata e entrou em confronto com os policiais. Ele foi atingido, socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações dos órgãos de segurança, "Pablo Escobar" atua no bairro de Valéria, em Salvador, nas localidades conhecidas como Penacho Verde, Rua das Palmeiras, Lagoa da Paixão e B13.

"Pablo Escobar" integrava o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), como 4 de Copas. A ferramenta divulga foto e informações dos investigados mais procurados do estado.

Apreensão

Além da localização de "Pablo Escobar", a operação também desarticulou três acampamentos de entorpecentes, com apreensão de cerca de 150 kg de maconha. Também foram apreendidas seis granadas, rádios comunicadores, balanças de precisão e porções fracionadas de maconha, cocaína, crack, munições, além de sete aparelhos celulares. Um homem foi preso em posse das granadas e parte das drogas durante o cumprimento dos mandados.

Nas primeiras horas da operação, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), ainda foram apreendidos dois fuzis e foi localizado Carlos Alessandro Santana Santos, o “Cachinho”, também integrante do grupo criminoso, com mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa. Ele também entrou em confronto com os policiais e não resistiu.