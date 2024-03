Homem troca tiros com a polícia e morre durante operação em Valéria | A TARDE

Um homem morreu durante troca de tiros com policiais que realizam a operação “Responsio”, deflagrada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), na manhã desta segunda-feira, 4, no bairro da Valéria, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem recebeu os policiais a tiros, foi atingido e não resistiu. Também foram apreendidos dois fuzis, drogas, além de dois veículos com restrição de roubo.

O objetivo das ações é o cumprimento de mandados judiciais contra integrantes de grupos criminosos envolvidos no confronto que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé e do ferimento grave a um policial civil, além de responsáveis pelo tráfico de drogas, homicídios e os crimes contra o patrimônio.

Participam da Operação Responsio os Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro(Draco), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), a Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI-SSP), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal (GPI-PF) e o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER-PM).

Mais de 1 alunos ficam sem aulas

Por causa da operação, duas escolas municipais tiveram que suspender as aulas nesta segunda-feira, 4,. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou "que em decorrência da sensação de insegurança no bairro de Valéria, as escolas municipais São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida estão com as atividades suspensas. Nesta segunda-feira (4), estão sem aula 1.044 alunos".