Carro e arma roubados de investigador são recuperados | A TARDE

Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) recuperaram, na manhã desta terça-feira, 7, em Mussurunga, um carro e uma arma de fogo de um investigador da Polícia Civil, roubados no último dia 29.

O crime ocorreu na Avenida Dorival Caymmi, onde o servidor foi surpreendido por dois homens armados, que subtraíram sua pistola calibre .40 e o seu carro.

A arma estava no interior do veículo, encontrado na Rua Barbosa Lima Sobrinho. Os autores do roubo já foram identificados e diligências estão em andamento para localizar os suspeitos.

