Carro é recuperado e revólver apreendido no Caminho de Areia | A TARDE

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp BTS recuperaram um carro minutos após ter sido roubado e apreenderam uma arma de fogo na Avenida Caminho de Areia, em Salvador. A recuperação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 8.

Os militares realizavam o policiamento preventivo quando receberam informações sobre um veículo roubado momentos antes no bairro do Rio Vermelho. Ao trafegar pela Av. Caminho de Areia, os pms visualizaram um automóvel com as mesmas características e iniciaram o acompanhamento. O motorista do carro roubado perdeu o controle da direção e colidiu em um muro.

Após o acidente, os ocupantes conseguiram fugir por vielas da região e deixaram cair o revólver calibre 32 utilizado.

O carro e a arma de fogo foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.