Carro fica pendurado em hospital após motorista perder controle

Um carro destruiu uma parede e ficou parcialmente pendurado no estacionamento do hospital Mater Dei, localizado na avenida Vasco da Gama, em Salvador. De acordo com a unidade de saúde, o acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, 05. O motorista do veículo sofreu ferimentos.

O condutor teria perdido o controle do carro, atingiu o muro de proteção e terminou derrubando parte da estrutura. O impacto foi tão forte que destruiu a mureta de concreto. A vítima foi socorrida com escoriações e recebeu atendimento na própria unidade. O estado de saúde não foi informado, nem o que teria provocado o acidente. O local atingido pelo veículo foi isolado para avaliação e segurança até a retirada do veículo..