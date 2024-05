Carro invade posto de combustíveis e deixa 5 feridos em Salvador | A TARDE

Cinco pessoas ficaram feridas após um veículo desgovernado invadir um posto de combustíveis na Avenida Octávio Mangabeira, Orla da Boca do Rio, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), as vítimas estavam dentro do carro que bateu em uma bomba de combustível e destruiu o equipamento.

O acidente foi registrado por volta das 5h desta segunda-feira, 29, no momento em que a unidade ainda estava fechada. Não havia frentista no momento da colisão. Ainda de acordo com a Transalvador, toda as pessoas, 2 homens e 3 mulheres, tiveram ferimentos e foram socorridas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para hospitais. O estado de saúde não foi informado.

Em função do acidente, o posto está interditado. A Transalvador não informou o que teria provocado o acidente que será investigado pela Polícia Civil. O trânsito não foi afetado pela colisão e segue fluindo normalmente no sentido Itapuã.