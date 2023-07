Carro pega fogo na BR-324 e Salvador tem manhã de caos no trânsito

Os moradores de Salvador e região metropolitana que precisaram se locomover pela capital baiana na manhã desta terça-feira, 25, encontraram transtornos em uma manhã caótica no trânsito. Logo nas primeiras horas da manhã, ao menos quatro acidentes foram registrados na cidade.

Na BR-324, um carro pegou fogo na saída do bairro de São Caetano, próximo a região do Retiro (veja vídeo abaixo). Já na Avenida Paralela um carro e uma moto se chocaram. Na mesma região, uma pessoa caiu do ônibus. Não foi informada nenhuma morte em decorrência dos acidentes.

Carro pega fogo em São Caetano Divulgação

Além dos acidentes, o trânsito também ficou congestionado em diversos pontos da cidade por causa da chuva que atinge a capital baiana, como a BR-324, a Av. Gal Costa, a Av. Paralalela e a Av. Suburbana. Já na Avenida Aliomar Baleeiro, uma manifestação logo cedo também complicou o trânsito. De acordo com a Transalvador, o trafégo foi se normalizando aos poucos.

A Transalvador informou que o trânsito já está livre na região do Campo Grande, Avenida Oceânica, Rótula do Abacaxi, na Avenida General San Martin; Ladeira dos Galés, Avenida Engenheiro Oscar Pontes, Largo dos Mares, Avenida Bonocô, Vale dos Barris, Avenida Ogunjá e Jiquitaia e Largo da Calçada.