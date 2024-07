Carro roubado é recuperado em Lauro de Freitas e suspeitos são presos

- Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um carro que havia sido roubado em Praia do Flamengo, Salvador, na tarde de sábado, 29, foi recuperado pela polícia momentos depois, em Lauro de Freitas. Os dois suspeitos de cometer o crime, que estavam no veículo, foram presos.

Veículo foi roubado em Praia do Flamengo e recuperado momentos depois, em Lauro de Freitas | Foto: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes do Batalhão Apolo realizavam rondas em Stella Maris, quando foram alertados do roubo do automóvel em Praia do Flamengo. Com base em informações referentes ao veículo subtraído e aos dois criminosos, buscas foram feitas, e o carro foi localizado e abordado na altura do Parque Jockey Club, em Lauro de Freitas.



Ainda segundo a PM, foram encontrados com os dois suspeitos um revólver calibre 38, munições, 11 pinos de cocaína e três celulares que haviam sido roubados na ação criminosa.



Ambos receberam voz de prisão e foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.