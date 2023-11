Carro sobe em guard rail após acidente na Av. Pinto de Aguiar | A TARDE

Um acidente envolvendo um caminhão e dois carros de passeio foi registrado, na tarde deste sábado, 18, na Av. Pinto de Aguiar. Um dos veículos envolvido na batida foi parar no guard rail de proteção da avenida.

De acordo com informações da Transalvador, ninguém ficou ferido no acidente. Equipes da Transalvador estão em deslocamento para o local para registro da ocorrência e retirada do veículo do canteiro.

