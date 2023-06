Casal de idosos estava em apartamento que pegou fogo na Pituba

Um casal de idosos estava no apartamento que pegou fogo no bairro da Pituba, na noite de quarta-feira, 31. Dois gatos, que pertenciam aos moradores do imóvel, localizado na rua dos Radialistas, morreram.

Os idosos conseguiram sair do imóvel e não tiveram ferimentos. Segundo informações do g1, vizinhos do casal disseram que o fogo teria começado após uma vela acesa ter caído no chão e atingido os móveis.

Conforme as testemunhas, a mulher estava dormindo na sala, quando o homem, que teria acendido a vela, estava no quarto. Vizinhos viram a fumaça e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Um cachorro, que também pertencia ao casal, foi resgatado com vida, no entanto, os gatos já foram encontrados mortos. A idosa não sofreu ferimentos, mas inalou fumaça e passou mal.

O local ainda vai ser vistoriado.